Tchad : des élèves sont édifiés sur les dangers de la drogue

Le ministère de la santé publique a initié une semaine d’éducation, de sensibilisation et de communication à l’endroit des élèves le 16 mars.

Pour lutter contre la drogue et le tabagisme en milieu scolaire, le ministère de la santé publique a mis sur pied un ensemble de paramètre. Ces mesures permettent d’édifier les jeunes sur l’impact culturel, éducationnel et socio-économique de la consommation des stupéfiants. C’est dans ce sens que la journée nationale d’éducation, de sensibilisation et de communication à l’intention de la jeunesse a démarré le 16 mars. Le lancement a eu lieu au lycée technique commercial de N’Djaména

La campagne de sensibilisation contre ces maux est placé sous le thème : « le tabagisme, l’alcoolisme et la consommation des drogues en milieu scolaire ». Plusieurs établissements de la ville ont été conviés aux échanges. Pour mieux édifier, les organisateurs utilisent différents canaux. Notamment. Des débats, des scènes de théâtres et des exposés.

Les organisateurs estiment que la consommation de substances suscitées a des effets négatifs sur la santé et l’épanouissement intellectuel des enfants. Soucieux de ce fait, ils ont décidé d’édifier les élèves sur les dangers de la consommation des substances nocives pendant une semaine.

Certains responsables souhaitent que les cours sur « Les dangers de la consommation de la drogue soient enseignés de façon transversal dans les salles de classe » au programme