Tchad : des dons pour les sinistrés des localités d’Ati, Fada et Kalaït

C’est un don composé d’un kit de produits de prévention de choléra, plus de 150 cartons de médicaments anti-malaria, et plus de 400 moustiquaires.

Le don est de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Ce don est une réponse à l’appel émis par les autorités tchadiennes, pour soutenir les populations sinistrées du Nord.

Ce sont plus de 400 moustiquaires, un kit de produits de prévention de choléra, plus de 150 cartons de médicaments anti-malaria, qui ont été remis au ministère de la Santé publique.

Selon le représentant résident de l’OMS, Jean-Bosco Ndihokubwayo, ce geste vise à soulager les populations sinistrées et aussi pour lutter contre la recrudescence du paludisme.

Le ministre de la santé publique, Mahamoud Youssouf Khayar a déclaré que des mesures nécessaires seront prises pour une bonne gestion de ces produits. Il promet que le don arriverons le plus rapidement possible aux populations inondés dans les régions du Fada, Kalaït et Ati.