Des violences ont éclaté entre les agriculteurs et les éleveurs dans plusieurs villages de la province du Mayo Kebbi Est. Plusieurs personnes y ont laissé les vies, des maisons et des champs partis en fumée

Le vieux problème dénommé ‘’conflit agriculteurs-éleveurs’’ a de nouveau fait couler le sang des citoyens tchadiens en ce début de semaine. Les affrontements seraient partis du village bélé, département de la Kabbia, avant de s’élargir à d’autres localités de la province du Mayo Kebbi Est. Près de 5 personnes sont passés de vie à trépas ce mercredi 25 novembre 2020

D’après les riverains, les éleveurs auraient dévastés les champs de certains agriculteurs. Ce qui a poussé ces derniers à la révolte et provoquer des affrontements sanglants. Les mêmes sources ajoutent qu’après constat des premiers passages des éleveurs dans les champs, des plaintes ont été déposées à la brigade et à la justice sans suite favorable. Les affrontements se sont poursuivis ce 25 novembre 2020.

Les attaques se sont élargies à plusieurs villages et les morts et blessés se comptent par dizaines. Des maisons et des récoltes sont parties en fumée suite aux incendies.

Des hommes politiques à l’instar de Saleh Kebzabo ont marqué leur indignation : « Pas plus tard qu’il y a quelques jours je tirais la sonnette d’alarme sur le conflit éleveurs/agriculteurs. Mais les faits sont tristes et cruels, les affrontements horribles avec des villages incendiés et de nombreuses victimes, des milliers de déplacés… », écrit le député de l’UNDR sur sa page Facebook. Il a adressé toute sa compassion aux familles de blessés.