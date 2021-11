Tchad : des aspirants notaires en colère dénoncent une injustice

Le collectif des aspirants notaires a fait une communication le 09 avril pour dénoncer des manœuvres du ministère de la Justice et la Chambre des notaires du Tchad.

Les aspirants notaires font savoir qu’ils sont lésés malgré la création des nouvelles charges. Le porte-parole du collectif, Komassing Haidandi fait savoir que depuis 2020, plusieurs charges ont été créées. Notamment celui sur, le projet de transfert de 8 notaires des provinces et le projet de nomination de 5 nouveaux notaires. Malheureusement, les postes ont été confiés à des personnes privilégiés au détriment des aspirants.

Pour les aspirants, les notaires pensent avoir le monopole de la profession et refusent de l’ouvrir davantage aux jeunes. Ils accusent également la Chambre des notaires et le ministère de la Justice qui nomment à leur guise. Komassing Haidandi regrette que, dans le cadre du projet de transfert de 08 notaires de provinces vers la capitale, les personnes désignées non : « jamais servi leurs circonscriptions et ne remplissent aucun critère de transfert ».

Il s’insurge également contre : « le projet de nomination de 5 nouveaux notaires dont certains sont en retraite depuis des années et n’ont jamais suivi des stages et qui se sont fait délivrer de fallacieuses attestations de stage ».

Le collectif des aspirants notaires demande, le retrait des projets de décret en circuit, pour redorer l’image de la profession qui fait l’objet de guéguerre et polémiques intestines.