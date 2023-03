Tchad : démarrage officiel des activités de la SENAFET 2023 à Sarh

Les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne ont été lancées le 1er mars à Sarh dans le Moyen Chari par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh.

Placé sous le thème : « Femme, paix, sécurit, Justice et Réconciliation pour un Tchad Égalitaire », les activités de la SENAFET ont officiellement démarré. Le coup d’envoi a été donné par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale Amina Priscille Longoh. Dans son allocution d’ouverture, elle a tout d’abord salué la mobilisation de la population du Moyen Chari pour l’accueil très chaleureux. Elle explique ensuite que le thème retenue tire sa légitimité des résolutions du DNIS et met exergue les engagements politiques. La ministre invite les femmes à sortir massivement participer aux différentes activités prévues.

Dans son mot, la maire de la ville de Sarh, a souhaité la bienvenue aux différentes personnalités venues de N’Djamena ainsi que celles des autres provinces. Il a également précisé que tous les dispositifs sont mis en place pour que les festivités de ladite semaine réussissent.