Tchad : démarrage du pré-forum sur la refondation du système éducatif à Massakory

Les responsables scolaires de cinq Provinces se sont retrouvés le 18 juin 2021 à Massakory, en vue du démarrage du pré-forum sur la refondation du système éducatif

Le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, M. Saleh Bourma, a procédé à l’ouverture du pré-forum sur la refondation du système éducatif, ce vendredi 18 juin 2021, à Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis. Le pré-forum regroupe les responsables scolaires de cinq Provinces: Chari-Baguirmi, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac et Barh-El-Gazal. Les participants feront l’état de lieu du système éducatif par sous-secteur, ils évalueront la loi 16 portant Orientation du système éducatif, les recommandations des États Généraux de l’éducation de 1994 et celles des autres grandes rencontres sur le système. Le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et de la Promotion Civique demande aux participants à ce pré-forum à faire le diagnostic sans complaisance.

Le Secrétaire Général de l’Académie de l’Education Nationale du Nord-ouest, celui de l’Academie de l’Ouest et les Délégués à l’Enseignement des provinces concernées prennent aussi part à cette rencontre.