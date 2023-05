Tchad : démarrage des travaux du projet Dorsale Transsaharienne à fibre optique

La phase exécutoire du projet Dorsale Transsaharienne (DTS) à fibre optique a démarré le samedi 13 mai 2023, à Massakory province du Hadjer-Lamis.

Il s’agit d’un projet lancé en novembre 2020 par l’ancien président tchadien, Idriss Deby Itno dans le cadre de sa tournée de travail dans. L’objectif de ce projet est de contribuer à la diversification et à l’émergence de l’économie numérique au Tchad via le désenclavent numérique. Egalement faciliter l’accès à des services de TIC de qualité, fiables et à coût réduit

Sa mise en œuvre permettra au Tchad d’être connecté aux câbles sous-marins de la Méditerranée via le Niger et l’Algérie. Cette connectivité va améliorer l’indépendance numérique à l’international avec potentiellement la possibilité de disposer de plusieurs sorties par l’Afrique de l’Ouest.

Il est financé à hauteur de 20.564.992.000 FCFA par la BAD dont 1.602.000.000 FCFA de contrepartie de l’Etat Tchadien. La date d’achèvement est prévue pour fin Octobre 2024.

Pour le ministre d’État, ministre des télécommunications et de l’Économie numérique, Mahamat Allahou Taher : « la fibre optique transsaharienne, est un outil essentiel pour l’amélioration de la qualité de vie des populations, particulièrement de celles vivant dans les zones enclavées et il impactera positivement la vie de plus de 60 000 personnes résidant dans la zone du projet. »

