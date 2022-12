Tchad : démarrage des travaux d’élaboration de la Stratégie nationale de cybersécurité

Le coup d’envoi des travaux d’élaboration de la Stratégie nationale de cybersécurité a été donné le 14 décembre 2022 à N’Djamena.

C’est une initiative du ministère des Télécommunications et de l’Économie Numérique et l’Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE). Avec pour partenaire l’Union internationale des télécommunications (UIT). Le ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique, Mahamat Allahou Taher indique que, la cybersécurité est un facteur indispensable pour une transformation numérique durable et efficace, car c’est sur elle que repose le capital de confiance numérique pour toute organisation.

Ainsi, il entend faire du numérique l’un des socles de son développement. « Comme il a été constaté, plus une société est connectée, plus les risques de cyberattaques sont élevés. » Cette déclaration de Mahamat Allahou Taher vise à faire de la cybersécurité est un facteur indispensable pour une transformation numérique durable et efficace, « car c’est sur elle que repose le capital confiance-numérique pour toute organisation. »

Le directeur général de l’ANSICE, Abdel-Nassir Mahamat Nassour s’inscrit dans la même logique. Il note que les technologies de l’information et de la communication constituent dorénavant les piliers incontournables pour le développement socio-économique, le socle essentiel pour l’émancipation démocratique et les outils essentiels de la vie quotidienne.