Une session de formation à la facilitation et préparation des concertations, en vue du deuxième Forum national de la jeunesse sont en cours. Le lancement s’est fait le 28 septembre à la la Maison Nationale de la Femme.

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat, en partenariat avec l’ONG la Pro-médiation, organise, depuis hier mardi à la Maison Nationale de la Femme, une session de formation à la facilitation et préparation des concertations. C’est dans le cadre des préparatifs du 2ème Forum National de la Jeunesse. Les travaux ont été ouverts par le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian.

Cette formation de deux jours vise à renforcer les capacités des membres du comité d’organisation, des cadres du Ministère de la Jeunesse et des Foras régionaux en matière de méthodologie de facilitation et de concertation. Elle vise aussi entre autres à préparer les rencontres avec les partenaires techniques et financiers concernant l’organisation dudit forum ; contribuer à l’élaboration du plan d’actions.

Tchad : le CNJT entend faire du Forum de la jeunesse une réussite

Le Directeur Général Adjoint de l’ONG Pro-médiation a souligné l’importance du niveau de partenariat qui a conduit à cet accompagnement. Il s’agit, selon lui, de former en amont les membres du comité d’organisation sur les méthodes et stratégies en vue de les amener à capitaliser au maximum les outils. Le but recherché est d’aborder avec objectivité l’organisation du 2ème Forum National de la Jeunesse afin d’atteindre les objectifs fixés au préalable.

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’Entrepreneuriat dans son mot d’ouverture, a exprimé ses gratitudes à l’ONG la Pro Médiation pour sa prompte réalisation, à travers son accompagnement dans le processus de l’organisation du deuxième Forum National de la Jeunesse. Selon M. Routouang Mohamed Ndonga Christian, la proportion démographique impressionnante de la jeunesse de notre pays exige que des mesures adéquates soient prises pour faire de cette frange majoritaire de la population, non pas un problème, mais plutôt une opportunité à valoriser dans tous les sens.

Source: ministère de la Jeunesse