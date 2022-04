Tchad : démarrage des activités de la 15ème journée mondiale de lutte contre le paludisme

Le ministère de la Santé publique a lancé ce jour, les activités de la journée mondiale de lutte contre le paludisme.

« Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies » c’est le thème de la 15ème journée mondiale de lutte contre le paludisme dont les activités sont lancées ce lundi 25 avril 2022, par la Secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale Dr Mbaidedji Dekandji Francine.

Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme et président de l’organisation a salué la présence massive des acteurs et leur engagement pour les actions de lutte contre le paludisme.

Dr Mahamat Saleh Issakha Diar a demandé aux partenaires de poursuivre leur soutien pour plus de résultat dans la lutte.

Le coordonnateur du système de santé au bureau OMS du Tchad, Dr John Euding Efobi a dit que la célébration de la journée mondiale contre le paludisme donne l’occasion de renforcer la lutte.

Il a par ailleurs réitéré la disponibilité de son organisation à soutenir le Tchad dans ce combat qui ajoute-t-il nécessite un système de santé performant avec un dispositif spécifique aux femmes et enfants, couches les plus exposées aux conséquences du paludisme.

La Secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale a souligné que le thème choisi recommande le réajustement et l’innovation des stratégies de lutte. Dr Mbaidedji Dekandji Francine a rappelé qu’au Tchad, le paludisme reste la première motivation des consultations et première cause d’hospitalisations. Elle a demandé au personnel soignant de redoubler d’efforts pour faire face au paludisme.

Dr Mbaidedji Dekandji Francine a invité tous les acteurs et responsables des couches socio professionnelles à travailler dans une dynamique forte pour circonscrire le paludisme.

La Secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur contribution sans faille et leur a demandé de continuer dans cet élan.

Source : ministère de la Santé