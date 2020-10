Tchad : délocalisation des sinistrés des inondations pour le site de Toukra

Cent ménages de sinistrés des inondations ont été acheminés hier dimanche au nouveau site Tradex de Toukra. Ils ont libéré le Lycée de Walia en vue de la reprise des activités scolaires

Une vague composée de 100 familles de sinistrés des inondations a été installée dans un site aménagé par le ministère santé publique et de la solidarité nationale à Toukra. Ces derniers étaient logés de façon provisoire au Lycée de Walia. Le ministère leur a également remis vivres, des matériels de couchage et des ustensiles.

L’opération de délocalisation a été conduite par le directeur général de la solidarité en présence du maire de la ville de N’Djamena. Le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul s’y est également rendu apprécier le nouveau site.

Il sied de rappeler que les fortes pluies de cette saison ont causé des inondations à l’origine d’importants dégâts matériels et humains. Les plus vulnérables ont été pris en charge au Lycée de Walia qui a accueilli plus de 500 ménages. Compte tenu des impératifs, liés à la reprise des cours le gouvernement, à travers le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale a aménagé ce nouveau site à Toukra.