Tchad : Deby annonce la réalisation de 12 projets dans le Guéra

Après moult échanges avec les responsables de la province du Guéra ce 8 décembre 2020, le chef de l’Etat annonce la réalisation des projets dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’éducation et infrastructures routières

La province du Guéra a marqué la 8ème étape de la tournée du Maréchal. Il est arrivé à Mongo, chef-lieu de cette province dans la matinée du mardi 8 décembre 2020. Le président de la république a eu une séance de travail avec les autorités administratives, les responsables des Forces de Défense et de Sécurité, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les jeunes et les femmes. C’est alors que plusieurs projets ont été annoncés en fonction des doléances posées par les leaders de cette circonscription.

Le numéro 1 du Tchad a annoncé entre autres, le démarrage des travaux de construction en janvier 2021 des voiries urbaines à Mongo et des pistes rurales de Bahr Signaka et Garada. Un hôpital de la mère et de l’enfant sera construit à Mongo et des centres de santé dans les autres localités de la province. Idriss Deby promet également la construction d’un château d’eau et d’une nouvelle centrale solaire de 5 mégawatts qui fixera à moins de 125 Fcfa le kw/h.

Dans le même ordre, le président tchadien promet une mini-industrie de transformation de sésame et d’arachides et la relance imminente de la culture du coton à Melfi qui inclut de facto, la réouverture de son usine. La construction d’un aéroport de classe A et d’un Lycée scientifique ont également été inscrit dans le cahier de promesses ainsi que la construction de 30 villas à Mongo dans le cadre d’un projet test.

« Le développement économique que nous appelons de tous nos vœux passe par la cohésion fraternelle, la paix, la stabilité et la sécurité. Dans mon adresse aux forces vives du Guera, j’ai mis un point d’honneur sur ces valeurs cardinales qui doivent être un bréviaire collectif. », souligne le Maréchal du Tchad.