Tchad : débat sur la forme de l’Etat, Nobo N’djibo favorable au fédéralisme

Interrogé en marge des travaux du Dialogue national inclusif et souverain, le Président du Rassemblement du Peuple pour l’Alternance Démocratique (RAPAD) réitère sa position pour le fédéralisme.

Le président du RAPAD, Nobo N’djibo, donne une fois de plus son avis sur l’épineuse question de la forme de l’Etat. Il est favorable à la réforme au profit du fédéralisme. Pour lui, la meilleure forme d’Etat pour le Tchad est le ‘’fédéralisme’’. Dans ses explications l’homme politique laisse entendre que qu’il existe deux camps. En premier, ceux qui veulent que le Tchad soit un état fédéral pour « permettre à la population de se prendre en charge ». Ensuite ceux qui veulent maintenir la forme unitaire : « qui nous a mis dans la situation que nous vivons depuis 62 ans. »

D’après le président du RAPAD, il est clair que, l’état unitaire est à l’origine de la mal gouvernance, la rébellion, et l’exclusion de certaines personnes. « Tous ceux à l’origine ne cherchent que leurs intérêts personnels et non celle de la population », se lamente-t-il.

« Nous on voudrait que le Tchad soit un Etat fédéral», a déclaré Nobo N’djibo. L’Etat fédéral que prône ce parti, prévoit un gouvernement local, son parlement et la fonction publique. « Aujourd’hui j’interpelle les jeunes, si nous laissons l’Etat actuel, vous n’aurez la possibilité de trouver des emplois. » Car tous les services sociaux de base seront pris en compte dans les états fédérés.

Toutefois, le leader du RAPAD se veut rassurant : « la fédération n’est pas la division, mais la possibilité de donner à chacun de mettre en valeur son savoir-faire.» Souligne Nobo N’djibo qui conclut en ces mots : « l’unité dans la diversité constitue le pays. »