Tchad : de nouveaux accords signés entre la Sonamig et Genève

C’est en début de ce mois, pendant son séjour à Genève que le directeur général de la Société nationale des Mines et de la Géologie (Sonamig) Outhman Hamdane a rencontré plusieurs opérateurs économiques.

Un séjour à Genève qui a plutôt été fructueux pour Outhman Hamdane, le directeur général de la Société nationale des Mines et de la Géologie (Sonamig). C’était l’occasion pour lui de rencontrer plusieurs opérateurs économiques, rencontres qui ont abouti à la signature de trois protocoles d’accord.

C’est avec deux sociétés qui désirent explorer les opportunités d’investissement dans le secteur minier notamment uranifère et des autres minéraux en République du Tchad. Les sociétés concernées par les trois protocoles d’accord sont le Groupe Bolloré au Tchad et la société rwandaise Roka Global.

Les deux sociétés s’engagent à investir dans le développement du secteur minier au Tchad, dans la recherche et l’exploitation.

La partie tchadienne s’engage quant à elle a accorder aux deux sociétés une période de cent quatre-vingt (180) jours exclusifs et non renouvelable et ce à compter de la date de signature du présent accord.