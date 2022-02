Tchad : de l’eau potable pour au moins 100 ménages à N’Djamena

Un nouveau réseau de distribution en eau potable pour le quartier Guinebore 2 dans le 1er arrondissement, est opérationnel. Il a été inauguré le 1er février 2022, par la DG de la STE.

Les habitants du quartier Guinebore II dans le 1er arrondissement de la commune de N’Djamena savourent au rythme de l’eau potable, se réjouissent les responsables de la Société tchadienne des eaux (STE). Ce nouveau réseau va desservir plus de 100 ménages. Techniquement, l’ouvrage comprend plus de 2.000 mètres linéaires de conduites d’eau potable

Après cette étape, plusieurs autres travaux sont envisagés, assure Koubra Hissein Itno, directrice générale de la STE. «Plusieurs travaux d’extension des réseaux de distribution se feront très rapidement dans les jours et semaines à venir. Ils toucheront plusieurs quartiers périphériques de N’Djamena mais aussi des provinces du pays », promet-elle. Elle précise que la construction du réseau de distribution en eau potable pour le quartier Guinebore 2 a couté plus de 10 millions de FCFA. Elle entend favoriser fortement l’accès à l’eau potable aux citoyens et de maintenir un contrat de confiance et de fidélisation réciproque

« Une vaste décentralisation des points de réception des demandes de branchement se fera au sein de tous les arrondissements de la ville. » Pour faciliter la tâche, Koubra Hissein Itno invite les usagers à se manifester de façon collective.