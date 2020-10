Le festival international « Le souffle de l’Harmattan », 7ème édition se tiendra du 9 au 12 décembre. Le Burkina Faso, pays à l’honneur sera absent en raison de la sécurité sanitaire

Le directeur artistique de la Maison de quartier, Sosthène Mbernodji a officiellement annoncé la date de déroulement de la 7ème édition du festival, « Le souffle de l’Harmattan ». C’était au cours d’un point de presse qu’il a tenu ce jeudi 8 octobre 2020. L’évènement se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19, les auteurs du Burkina Faso ne pourront pas y participer.

Le thème de cette édition est évocateur : L’écrivain en temps de crise ». Il permettra aux participants réfléchir profondément sur l’avenir des lettres et arts au Tchad en tenant comptant des crises qui plombent l’épanouissement de la culture. Sosthène Mbernodji a assuré quant au respect des mesures barrières en vigueur.

Les objectifs assignés au festival sont entre autres, Créer un cadre de retrouvailles des écrivains et auteurs du Tchad et d’ailleurs ;Promouvoir la langue française et l’universalité des singularités littéraires ; Rendre la littérature africaine et du monde visible et accessible au public ;Déceler les talents cachés ;valoriser les vertus liées à l’écriture ;Susciter le goût de lecture au public jeunes et adultes ;Brasser les jeunes élèves et étudiants sous le voile de la littérature ;Inter-échanger avec la jeunesse sur les questions sociales de l’heure, rappelle le directeur artistique de la Maison de quartier. Il précise ce festival reste le seul cadre de formation, des promotions des écrivains et de valorisation du livre au Tchad.

Les activités qui meubleront « Le souffle de l’Harmattan », seront les présentations de livres et dédicaces des auteurs ; des conférences thématiques ; des séances de lecture ; des expositions photos des éditions précédentes et de quelques personnalités de la littérature tchadienne ; des cafés littéraires des lycées ; des excursions ; des émissions radiophoniques et télévisées ; des contes et slam et la Remise des distinctions aux écrivains.