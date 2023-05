Tchad : crise sociale, un parti politique demande la démission du gouvernement

Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR), dans un communiqué du 1er mai 2023, dénonce avec amertume la crise sociale que traverse le peuple tchadien.

« Cette crise générale, causée par l’absence d’eau potable, l’absence d’électricité, l’absence du gaz et celle du carburant; met en mal la vie sociale et affecte plus de 5/6 de nos compatriotes. » Pour le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani « cette énième crise, démontre l’incapacité de nos gouvernants à gérer la nation tchadienne et prouve que le gouvernement de Saleh Kebzabo a atteint sa limite pour trouver une solution à la crise que le peuple tchadien traverse, résultante de la mauvaise gouvernance. »

Il demande la démission pure et simple du gouvernement de transition ou le limogeage du Premier ministre. Le leader du PDR estime que le chef du gouvernement de transition a échoué pendant ces six mois de gestion tortueuse. Il pense également le maintien de Saleh Kebzabo ne fait qu’empirer la situation.