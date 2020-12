Tchad : crise sécuritaire dans le Mayo Dallah, le préfet rappelle à l’ordre

Dans l’optique de stopper l’insécurité qui gagne du chemin dans le département du Mayo Dallah, province du Mayo Kebbi Ouest, le préfet, Dallah Kelo a donné des prescriptions ce 22 décembre 2020

Il a annoncé que les auteurs des crimes enregistrés dans cette circonscription du Mayo Kebbi Ouest tomberont dans les mailles des forces de sécurité. Le préfet précise que, ceux qui ont été arrêtés attendent le verdict de la justice. Il s’agit entre autres, le monsieur qui aurait égorgé son épouse, celui qui a ôté la vie de sa femme enceinte, et celui qui tué sa fille à coup de machette et blessé ses deux enfants avec la même arme.

Le patron de ce département invite la population à l’accompagner dans son initiative de lutte contre l’insécurité, à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. D’après le préfet, les habitants doivent jouer un rôle crucial dans la lutte pour les enlèvements contre rançons, le vol des bétails, la consommation des stupéfiants, les assassinats et les accidents de la circulation. Il en appelle à la responsabilité citoyenne et à un esprit patriotique.

Le préfet du Mayo Dallah, Dallah Kelo Agnim demande aux sous-préfets et chefs traditionnels de mettre en application ces consignes afin de parvenir à un département sans crainte d’insécurité.