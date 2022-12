Tchad : création d’une commission ad hoc chargée du recensement des biens de l’ex IGE

Le président du Conseil militaire de transition, à travers un arrêté signé le 2 décembre 2022, crée une commission ad hoc chargée du recensement des biens de l’ex-Inspection générale d’État.

Les missions de cette commission sont entre autres, de faire l’inventaire exhaustif de tous les biens mobiliers, immobiliers, les équipements et moyens roulants ; dresser la liste complète des différentes catégories du personnel ; faire la situation des dossiers en contentieux ; faire la situation des missions en cours ; faire la situation exacte des ressources financières et des créances ; faire des recommandations et des propositions relatives à la réaffectation ou à la liquidation des différentes catégories des ressources inventoriées conformément aux orientations et directives.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement est désignée pour présider ladite commission.



Rappelons que l’Inspection générale d’État a été dissoute 21 octobre 2022 par un décret.