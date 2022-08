Tchad : création d’un Comité technique de lutte contre les inondations à N’Djamena

Pour faire face aux risques d’inondation de la ville, le maire Ali Haroun a mis en place, le 5 août 2022, un Comité Technique de Lutte contre les Inondations dans la ville de N’Djamena.

En sa qualité de président dudit comité, le maire a tenu une réunion, le 8 août, dans la salle du Conseil Municipal, avec les membres de ce comité à l’effet de donner des orientations pour la riposte.

Étant donné que N’Djamena, à l’instar des autres villes du sahel et quelques autres du monde, enregistrera au cours de cette saison des grosses pluies, la mise en place de ce comité, selon lui, permettra d’arrêter les stratégies de lutte contre les inondations, d’élaborer son plan d’action et d’évaluer les besoins en ressources humaines, matérielles et financières.

Il est composé des adjoints au maire, du représentant du gouverneur de N’Djamena, des administrateurs délégués, des maires d’arrondissement, des secrétaires généraux ainsi que des cadres supérieurs et techniciens de la Commune.

« La situation actuelle de la Ville nous concerne tous. Faisant partie de ce Comité, nous devons retrousser nos manches pour sauver nos concitoyens de l’Inondation » a laissé entendre Ali Haroun. Il a en outre invité les membres du comité à asseoir rapidement son plan d’action, car cela préoccupe les Plus hautes autorités du pays, qui ont instruit pour que tous les moyens nécessaires soient mis à la disposition dudit Comité.

A l’issue de cette première réunion, quelques propositions d’urgence ont été faites par le Maire Ali Haroun. Il s’agit entre autres de:

– contrôler les caniveaux déjà curés afin de déceler ceux qui ont été bouchés par l’incivisme de certains citoyens et les déboucher;

– déboucher systématiquement les passages d’eau (pont de fortune, four de brique, matériaux de construction stockés sur la canalisation etc);

– renforcer le système de de pompage, en achetant des motopompes mobiles (16 pompes de 10 pouces et 5 pompes d’amorçage);

– brancher les stations de pompage au réseau électrique de la SNE. Le Maire a informé que des instructions ont été données dans ce sens par les plus Hautes Autorités, à la SNE à cet effet, car précise-t-il, les groupes seuls ne peuvent pas fonctionner 24h/24;

– renforcer la digue (du 1er, 2e, 7e et 9e arrondissement) en prévention de la montée des eaux fluviales. Il est prévu également l’achat des balles de sacs et de planches et faire le stock de remblais pour gérer cette situation.