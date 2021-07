Tchad-Covid19 : vers la multiplication des sites de vaccination

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a dirigé le 26 juillet 2021, la réunion hebdomadaire sur les activités de vaccinations contre la covid-19.

Cette rencontre a permis de faire le tour des activités réalisées jusqu’ici et d’envisager des nouvelles stratégies pour promouvoir la vaccination contre la covid-19.Dans une présentation faite par le coordonnateur du programme élargi de vaccination, il ressort que plus des nouveaux sites de vaccination seront installés dans les localités afin de permettre aux citoyens de se faire vacciner.

La rationalité dans la gestion des ressources a été recommandée par le ministre qui a invité les membres du comité national de coordination pour l’introduction du vaccin d’accélérer les activités de communication pour informer davantage les populations de l’intérêt de la vaccination contre la covid-19.

Les représentants de l’OMS et de l’Unicef respectivement Dr Jean Bosco et Viviane Van Steriteghem sont intervenu pour faire des propositions relatives à une bonne conduite de la campagne de vaccination. Les échanges ont permis aux uns et aux autres de faire des suggestions afin de mener à bien les activités.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a beaucoup insisté sur le choix des meilleures méthodes d’information et de sensibilisation dans le but d’élever le niveau des activités de vaccination contre la pandémie de covid-19.