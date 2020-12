L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a financé une formation sur l’harmonisation des messages sensibilisation de lutte contre la Covid-19 ouverte le 14 décembre à N’Djamena

L’Agence des Etats-Unis pour le développement international en accord avec le FHI 360, le ministère de la communication et le ministère de la Santé publique a formé les hommes de médias, les incubateurs et des agents des deux départements sur l’harmonisation des messages de sensibilisation sur le Covid-19. L’atelier a été dirigé par FHI 360. Cette session a été organisé dans l’optique de transmettre les connaissances pour faire face aux dangers de la pandémie et d’adopter des stratégies en vue de sensibiliser plus efficacement la population.

La première conseillère à l’ambassade des Etats-Unis, Jessica Davis Ba rappelle que cet atelier se fixe comme objectif, l’harmonisation des messages portant sur le Covid-19. C’est la résultante du financement des citoyens américains aux citoyens tchadiens, précise-t-elle. Jessica Davis Ba se réjouit que ce soit le partenaire FHI 360 qui apporte son appui logistique.

Le directeur du Projet FHI 360, Acheick Diakité explique l’atelier permis de doubler et de renforcer l’harmonisation des messages de sensibilisation à travers d’autres méthodes plus efficaces. « Les hommes de médias pourront mieux connaitre le danger de la pandémie et d’adopter d’autres stratégies pour mieux sensibiliser la population tchadienne, afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus », note Acheik Diakité. Il fait savoir que le Tchad connait une résurgence du Covid-19, parce qu’il y’a relâchement.

Le directeur général du ministère de la communication, Doubaye Kleoutouin, a relevé les efforts du gouvernement pour contrer la pandémie. De la détection du premier cas aux mesures d’apaisement et des restrictions.