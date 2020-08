La commission mixte de sécurité et de contrôle du port de masque a fait le tour de la ville de N’Djamena ce lundi pour s’assurer pour faire appliquer la mesure relative au port de masque de protection

Cette opération de contrôle de la commission mixte fait suite à la déclaration du ministre des armées Mahamat Abali Salah, par ailleurs président de la commission défense et sécurité du Comité de gestion de la crise sanitaire. Il a instruit le port obligatoire des masques dès ce 17 août. Le membre du gouvernement s’est opposé à l’utilisation des turbans et des pagnes : « toute personne doit porter le masque de protection. Le turban ou le pagne ne sont pas autorisés parce que nous constatons qu’ils les mettent seulement quand ils voient les forces de défenses et de sécurité », avait-il indiqué.

Pour s’assurer de l’application de cette décision, la commission mixte de sécurité a fait des tours des quartiers des 7 ème et 8 ème arrondissements de la ville de N’Djamena. Les contrevenants s’exposent à une amende, 2000 FCFA pour les piétons et 20.000 FCFA pour les conducteurs d’engins.

A l’approche des véhicules de la commission de vérification du port de masque, certains passagers ont pris la poudre d’escampette, de peur de se faire arrêter