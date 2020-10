Le ministre de la santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul a été interrogé le 28 septembre dernier sur la Covid-19. Il fait savoir que le gouvernement adopte sa stratégie en fonction de la situation épidémiologique

« Les stratégies du gouvernement ne sont pas figées », informe Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre de la Santé publique. Il note que les mesures élaborées dans le cadre de la lutte contre la pandémie s’est fait ressentir dans tous les secteurs. Néanmoins, grâce à la stratégie du gouvernement les activités sociales et économiques n’ont pas lourdement été impactées. Le ministre indique que dans ce sens que le couvre-feu a été renforcé dans certaines localités dans les circonscriptions à fortes taux d’infection.

Toutefois, l’officier supérieur dans le domaine sanitaire regrette que malgré les efforts certains points de rassemblement, tels les places mortuaires demeurent les lieux de concentration et de propagation du virus. « Les principaux foyers qui ont été détectés au Tchad, et ont parfois été gérés très difficilement, ont trouvé leur source de déclenchement à partir des places mortuaires », signale le ministre de la santé publique. Il dénonce également les occasions d’attroupements communautaires, à l’instar des mariages, des baptêmes et visites.

D’après le ministre, la grande partie des patients de Covid, décédés dans l’intervalle mai-juin, ont contracté le virus dans les places mortuaires. Le même scénario s’est produit dans le département de la Kabbia et dans la province du Mayo-Kebbi Est, apprend Abdoulaye Sabre Fadoul.

Il rappelle au respect des mesures barrières, notamment la distanciation physique et l’application des règles usuelles d’hygiène.