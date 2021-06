Tchad-Covid19 : le G5 Sahel offre des matériels techniques et de protection contre le virus

Des matériels médicotechniques et des équipements de protection contre la covid19 ont été remis au ministère de la Santé publique le 30 juin 2021. C’est un don du projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel

Le projet d’appui en faveur des pays membres du G5 Sahel dans la lutte contre la pandémie a coronavirus et financé par le groupe de la Banque Africaine du Développement, mis en œuvre par le Haut-commissariat des réfugiés qui a remis au Tchad, des matériels destinés aux structures impliquées dans la lutte contre la pandémie. La représente adjointe chargée de protection au HCR Mme Iris Blom fait savoir que l’objectif de ce projet est de : « renforcer le système de santé des pays membres du G5 Sahel à réduire et stopper la propagation de la pandémie covid19, d’appuyer non seulement la résilience des communautés vulnérables mais aussi celles des personnes touchées par le déplacement forcé qu’elles soient déplacées internes, refugiées ou celles issues des communautés d’accueil ».

« Ce premier lot d’équipements médicaux et matériels de protection contre la covid19 qui vient à point nommé puisque selon les dernières nouvelles, la pandémie continue à faire des victimes en Afrique et dans le monde et notre pays ne fait pas exception même si les cas enregistrés par nos services sont en baisse ces derniers jours », a fait remarquer Dr Djiddi Ali Sougoudi.

Le Secrétaire d’État à l’économie Abderahim Younous a rassuré les donateurs des dispositions nécessaires prises pour la gestion rationnelle des matériels reçus. Il a ensuite reconnu les efforts des partenaires qui soutiennent la politique du Tchad en matière de développement.