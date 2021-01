Tchad-covid19 : la sous-commission assistance vient en appui à 35 000 personnes

Des kits alimentaires ont été distribués le 10 janvier 2021, aux personnes impactées par la pandémie du Covid19 de la ville de N’Djamena. C’est un appui de la sous-commission assistance à plus de 35 000 personnes ont été ciblées

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul a donné le coup d’envoi de distribution des kits alimentaires dans les 10 arrondissements de la capitale. La priorité a été accordée aux veuves au cours de la distribution. Le Lycée Félix Eboué a marqué la première étape de la distribution, ensuite le Lycée féminin et le Lycée de Gassi.

Les paquets étaient constitués entre autres, de céréales, du sucre, du haricot et de la viande. Ces présents étaient destinés à plus de 6000 ménages et plus de 30 000 personnes de la cité capitale. Les opérations de distributions ont été confiées aux jeunes, aux acteurs de la société civile et des religieux.

Précisons que la distribution des kits alimentaires aux veuves a été faite à titre spéciale. Ceci, sous la supervision de la ministre de la Femme et de la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh.