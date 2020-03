Tchad-Covid 19 : vers la fermeture des marchés de N’Djamena

Le gouvernement entend fermer les marchés de la capitale tchadienne, pour trouver des nouvelles mesures pour stopper la propagation du coronavirus.

La cellule de veille de la sécurité sanitaire s’est réunie dimanche 22 mars à N’Djamena. Au centre de la réunion, le coronavirus, cette pandémie qui continue de faire des dégâts. Selon la présidence, vue l’ampleur de la maladie, de nouvelles mesures seront prises notamment dans le secteur des commerces non-alimentaires.

Des rencontres se succèdent, après les dignitaires religieux, c’est autour du patronat, de la chambre du commerce, du Délégué général du gouvernement près la commune de N’Djaména, du Maire de la cité-capitale et des Directeurs des trois grands marchés de N’Djaména ainsi que du responsable de l’Association des consommateurs d’être convoqué par la Cellule de veille et de la sécurité sanitaire présidée par le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.

« La discipline a sauvé la Chine face au coronavirus, l’indiscipline et l’incivisme risque de nous éclabousser ici, si l’on n’y prend garde », a martelé à l’entame de la rencontre, le Président de la Cellule de veille et de la sécurité sanitaire. « Nous avions interdit la circulation des bus et minibus ce 21 mars, quelle ne fut ma surprise de constater ce dimanche, en venant au bureau, que des clients continuent allègrement à emprunter ce moyen de transport. Nous allons passer à la vitesse supérieure », a-t-il poursuivi.

Le marché est une zone d’affluence par excellence. La Cellule de veille et de la sécurité sanitaire du COVID 19 souhaiterait avoir les points de vue de différents acteurs par rapport à la fermeture de nos marchés. Amir Adoudou Artine, président de la Chambre de commerce, de l’industrie, de l’agriculture, des mines et de l’artisanat dit s’en tenir à la décision qui sera prise.

L’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) représentée par son Secrétaire général Daouda Elhadji Adam se félicite de cette prise de position de la cellule de veille et demande aux commerçants de coopérer, car, il y va de l’intérêt de tout le monde.

Pour la ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion du secteur privé, Mme Achta Djirine Sy, la Cellule de veille et de la sécurité sanitaire avisera très bientôt.

Peu avant de lever la séance, le Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a porté à la connaissance de l’assistance que le marocain atteint du coronavirus admis à l’hôpital de Farcha récupère suffisamment bien. Il répond positivement au traitement et son pronostic vital n’est pas engagé.