Tchad-Covid-19 : trois ministres répondent aux parlementaires

Au cours de la plénière de ce 20 mars, trois ministres étaient devant les élus du peuple pour répondre aux questions relatives à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Le ministre de la communication porte-parole du gouvernement Oumar Yaya Hissein, le ministre des infrastructures et du désenclavement Abdéraman Moctar Mahamat et celui des finances et du budget Tahir Hamid Nguillin ont répondu aux questions en rapport avec son département ministériel

Le ministre de la communication Oumar Yaya Hissein, répondant à l’une des députés a fait ressortir le bien fondé et l’efficacité en période de crise sanitaire. Il a présenté la stratégie de communication mise sur pied, en vue de sensibiliser et conscientiser les populations. Le porte-parole du gouvernement fait savoir que 70% des programmes de l’Office Nationale des Médias Audio-visuels sont consacrés à la sensibilisation et à la conscientisation de la population. Des spots et des micros programme réalisés dans les différentes langues nationales sont diffusés dans les médias à capitaux publics et relayés sur les ondes des radios communautaires et les radios privées. Il apprend que l’intensification de ces messages a permis de toucher tout le pays.

Le ministre des infrastructures et du désenclavement sur la question relative à l’interdiction des transports urbains et interurbains, fait savoir que cette mesure vise à limiter la propagation de la maladie sur le territoire national. Le ministre des finances a fait savoir que son département s’attèle à la mise en exécution des mesures d’accompagnement.