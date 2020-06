Tchad-covid-19 : N’Djamena renforce les stratégies de riposte contre la maladie

La délégation sanitaire provinciale de Ndjamena a organisé une réunion de plaidoyer contre la pandémie de la Covid-19 hier mardi 23 juin. Les 10 maires de la ville y étaient conviés

La réunion de plaidoyer contre la covid-19 a pour objectif de trouver les instruments nécessaires pour sensibiliser les populations de la capitale à travers une campagne de sensibilisation. Les responsables de la délégation sanitaire de N’Djamena expliquent que l’opération consistera à informer la communauté sur les symptômes de la maladie, sur son mode de transmission et édifiée sur respect les mesures de prévention édictées par le gouvernement. Aussi, ont-ils ajouté, il faudrait informer la communauté sur le risque de stigmatisation lié à la covid-19. Les parents doivent être rassurés qu’il n’ya aucun risque de faire vacciner les enfants dans le contexte actuel. Les autorités sanitaires invitent les autorités militaires et civiles à adhérer et s’engager efficacement dans la campagne de sensibilisation de riposte conte la pandémie à coronavirus.

Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Mahamat Zene Alhadji Yaya appelle tous les acteurs impliqués dans l’opération de riposte à s’investir pleinement. « L’épidémie n’est pas totalement éradiquée, nous devons continuer à sensibiliser les populations pour qu’elles puissent bien observées toutes les mesures que le gouvernement a prises», Souligne-t-il.