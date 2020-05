Tchad-covid-19 : Mahamat Abali Salah instruit le port de masque chez les mineurs

Le ministre délégué à la présidence et à la sécurité, Mahamat Abali Salah Il a recommandé à la gendarmerie de veuillez au port de masque chez les mineurs ce 24 mai 2020.

La décision du ministre de la défense et par ailleurs coordonnateur du sous-comité national, défense et sécurité Mahamat Abali Salah fait suite à une descente dans les quartiers de N’Djaména ce dimanche. Dans le but de s’assurer de l’application des mesures barrières, le patron de la défense a visité les quartiers de la cité capitale. Il a constaté que es consignes ont été données sont respectées.

Il s’est réjoui du respect des mesures édictées par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la covid-19. Toutefois, il a déploré le fait que les enfants sont exposés, car ces derniers ne portent pas le masque de protection. C’est ainsi qu’il a instruit au chef de la gendarmerie et au maire de la ville de N’Djaména de veiller à l’application des mesures barrières.

Le président du sous-comité national défense et sécurité a précisé que le relâchement de certaines mesures par le gouvernement n’explique pas que la pandémie est finie. Cela fait suite aux pleures de la population soucieux de relancer les activités a-t-il renchéri.