Tchad-Covid-19: l’hôpital de Farcha réoriente sa stratégie de prise en charge

Le personnel tient désormais des réunions régulières pour évaluer la situation de prise en charge à l’hôpital de Farcha. Le directeur de l’hôpital rassure quant à la prise en charge des malades

Au cours de la réunion d’évaluation du personnel ce 26 mai, le directeur général de l’hôpital, Dr Ahmat Souleymane a fait savoir que la prise en charge des malades covid est spécifique et gratuite et sans encombre. La structure offre trois repas par jour aux malades aux frais de l’Etat, les visites sont proscrites. Le patron de l’hôpital indique que les moyens sont mis à du personnel pour prendre en charge tous les patients du covid 19. Les rencontres régulières sont d’une grande importance fait savoir le directeur

« Il faut se retrouver à chaque fois pour apporter les corrections nécessaires, pour pouvoir réorienter la stratégie afin de prendre en compte toutes les maladresses », rassure-t-il. Quant aux matériels de protection et des équipements, Ahmat Souleymane informe que le matériel est fourni par l’équipe logistique du ministère de la santé publique. Les kits sont composés des équipements de protection individuelle permettant aux techniciens de se protéger et protéger les malades. Notamment, des masques de protection, des lunettes protectrices, des combinaisons, des bottes, des blouses, du gel hydro alcoolique et des tabliers entre autres