Tchad-covid-19: les techniciens de l’HGRN se forment à la surveillance épidémiologique

Une formation en faveur des techniciens de l’hôpital général de référence nationale (HGRN) a débuté le 25 mai. Les modules sont entre autres orientés sur le lavage des mains, l’hygiène respiratoire, la décontamination des surfaces et des matériels

La formation qui se déroule à la faculté des sciences de la santé humaine, est axée sur la surveillance épidémiologique et la prise en charge de la maladie à coronavirus en faveur des techniciens de l’HGRN. L’initiative est du programme d’appui au district sanitaire du Tchad en collaboration avec le ministère de la santé publique. Celle-ci intervient suite à la situation croissante des cas d’infections dans le pays.

La directrice générale adjointe de l’hôpital, Dr Andigue Ire Diane explique que sur les 500 personnes que compte son établissement hospitalier, juste le quart est formé. C’est ce qui explique l’appui des partenaires techniques et financiers, à initier ce recyclage à l’ensemble dudit personnel. « Ceci afin que le personnel puisse connaitre les symptomatologies pour se protéger contre cette terrible maladie », a ajouté Andigue Ire Diane. Elle invite dès lors, les bénéficiaires à plus d’appréhension et surtout à la vigilance en respectant les mesures barrières, pour contenir cette maladie qui sème la terreur à travers le monde.