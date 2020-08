Tchad-covid-19 : les premiers avions ont frôlé le Tarmac de l’aéroport Hassan Djamous

Quatre mois après l’interruption des vols aériens, les activités ont repris dans les aéroports du Tchad. Les premiers passagers sont arrivés hier dimanche 2 août en provenance de l’Egypte

Les aéroports du Tchad renouent avec l’ambiance habituelle après plusieurs mois d’arrêt, du fait de la crise sanitaire imposée par la maladie à coronavirus. Néanmoins, un protocole sanitaire est appliqué aux passagers au départ et à l’entrée du pays pour éviter une recrudescence de la maladie. Les voyageurs en provenance de l’étranger présentent systématiquement, un test PCR négatif datant de maximum sept jours. Ils sont soumis à la prise de température via un thermo flash. Les bagages et différents colis sont également désinfectés.

La majeur partie des passagers reçus à l’aéroport Hassan Djamous de N’Djamena étaient des tchadiens. Ils ont manifesté leur fierté de regagner le bercail après plusieurs mois d’isolement. D’après les autorités sanitaires, les personnes qui resteront au Tchad pour plus de 7 jours devront faire un nouveau test. Ceux qui séjourneront moins de 7 jours, doivent signaler leur lieu de résidence et respecter les mesures barrières.

Il est à rappeler que les frontières aériennes du Tchad ont été fermées le 18 mars par les autorités tchadiennes pour lutter contre la Covid-19.