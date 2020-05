Tchad-covid-19 : les patients covid de l’hôpital de Farcha revendiquent le covid organics

Dans le souci d’épauler le personnel soignant tchadien, un don de Covid organics a été fait au Tchad par Madagascar. Pour n’avoir pas été administré, les malades de Farcha s’inquiètent

Pour ces patients, le personnel de santé refuse délibérément de leur administrer la potion. Cela suscite eux la peur et l’indignation, ces derniers font savoir qu’ils sont en dangers et l’hôpital refuse d’administrer le produit malgré la situation critique. Une patiente internée à l’hôpital de Farcha confie que malgré le fait de leurs souffrances rien n’a été fait. « Nous sommes malades, nous sommes là entrain de mourir, on souffre mais rien. Nous sommes à la merci de Dieu avec les médicaments que le personnel soignant nous donne », raconte-elle.

Pour celle-ci la guérison dépend désormais de Dieu à qui ils ont remis leur sort. Elle estime que leur situation ne serait prioritaire, c’est pourquoi le personnel de l’hôpital refuse d’administrer le Covid organics. Elle ajoute que le personnel soignant leur a fait savoir que le médicament sera aussitôt administré quand le ministère enverra. Sa crainte grimpe d’autant plus qu’on lui rapporte que les emballages du Covid organics sont versés dans les poubelles de N’Djaména

Ahmat Souleymane, le directeur de l’hôpital de Farcha rapporte que son établissement a reçu une partie des médicaments, mais ils attendent l’aval du comité scientifique pour administrer. Il explique qu’on ne peut pas administrer deux molécules au même moment. Car dit-il les patients sont déjà sous un autre protocole dont la chloroquine.

Rappelons que le lot de Covid organics est arrivé au Tchad le 7 mai. L’ensemble était constitué de 600 doses de médicaments pour la guérison et 600 autres préventifs.