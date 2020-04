Tchad-Covid 19 : le ministère des finances monte au créneau

Après le ton donné par le gouvernement, c’est au tour du ministère des finances de prendre des mesures pour faire face au coronavirus.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé jeudi que la réception des dossiers et les renseignements au niveau de la direction de la solde sont suspendus. Ce décision a pour objectif d’affronter la crise sanitaire que traverse le mon en général et le Tchad en particulier.

« Ces mesures visent à contenir les risques éventuels de contraction ou de propagation de ce virus mortel », explique le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

Un service de renseignement par mail est toutefois mis en place à cette adresse : renseignementsolde@finances.gouv.td

Par ailleurs, le ministère demande à l’ensemble de son personnel de « respecter les mesures prises en matière d’hygiène et d’assainissement, et de se munir des moyens de prévention et autres produits, notamment les caches-nez, les gants et les désinfectants. »