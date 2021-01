Tchad-Covid 19: le CGCS entend revoir les mesures de restrictions à N’Djamena

Le Comité de gestion de la crise sanitaire (CGCS) s’est réuni ce 12 janvier 0 N’Djamena pour évaluer la situation épidémiologique liée à la pandémie du Covid-19. La réunion a été élargie à trois ministres

A l’issue de l’assise, il a été relevé que la situation est toujours préoccupante à N’Djamena et dans la province de l’Ennedi Est qui a enregistré 66 cas positifs sur 1077 tests réalisés.

Toutefois, la situation est sur contrôle dans ces deux provinces, assurent les autorités sanitaires. « Malgré l’augmentation des cas positifs de ces dernières semaines, qui s’inscrit dans la tendance de la courbe ascendante global à travers le monde et en Afrique, et à cause de la période de la baisse de température, le comité se veut rassurant quant à la prise en charge des patients et au suivi rigoureux de l’évolution de la pandémie grâce à un dépistage massif et systématique des cas contacts ».

Le CGCS déplore la négligence des mesures barrières, cause principale de propagation de virus. Il rappelle les populations à la prise de conscience collective. Et aux acteurs de la société, une forte mobilisation. Le comité invite également à ses sous-comités à redoubler d’efforts.

En ce qui concerne l’isolement de la ville de N’Djamena, le CGCS entend soumettre de propositions d’allègements de certaines restrictions dès le 14 janvier 2021.