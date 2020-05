Tchad-covid-19 : la population encore inconsciente

Le Tchad pourrait connaitre une contamination plus rapide si les tchadiens ne prennent pas la pleine mesure de la maladie.

Les mesures de protection contre le covid-19, sont foulées aux pieds par les tchadiens de tout bord. Un tour dans les quartiers de N’Djaména et dans certaines provinces suscite la crainte et l’indignation. Ces contrevenants brandissent leurs appartenances religieuses et les positions traditionnelles. Malgré la sensibilisation du gouvernement et des médias, les tchadiens se disent immunisés contre le coronavirus du fait de la température ambiante du pays.

Le non port de masques malgré les invectives du gouvernement, le non-respect de l’écart de sécurité et le fait de se serrer les mains contribuent à l’amplification des risques de contamination. Dans l’Ennedi Est, des populations et réfugiés ont été rappelé à l’ordre. Malgré ce rappel ils continuent de se rendre dans les mosquées et lieux de prières. Le secrétaire général de la province de l’Ennedi Est a menacé de poursuivre en justice tout contrevenant.