Tchad-Covid 19 : Jack Ma annonce faire un deuxième don

Le fondateur du groupe Alibaba, Jack Ma, a annoncé qu’un second don va être livré aux 54 pays d’Afrique notamment le Tchad, afin de renforcer la lutte contre la pandémie du COVID-19.

Le don est composé de 500 ventilateurs, 200.000 combinaisons et des écrans faciaux, 2000 thermomètres, un million de tampons et 500.000 kits d’extraction et gants.

Le centre africain de prévention et de contrôle des maladies a exprimé ses remerciements suite à cette nouvelle annonce de don. « Nous apprécions votre partenariat et votre générosité envers le peuple africain », a souligné l’institution sur son compte Twitter.

Le mois dernier, la fondation Jack Ma et le groupe Alibaba ont fait un don d’équipement médical COVID-19 à tous les États membres de l’Union africaine. Chaque pays africain y compris le Tchad, a reçu 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection, 1000 boucliers transparents faciaux et 20.000 kits de test.