Tchad-covid-19 : Idriss Deby demande à la population d’apprendre à vivre avec la maladie

Le chef de l’Etat s’est exprimé lors de la deuxième réunion du comité de gestion de la crise sanitaire qui s’est tenue le 21 mai 2020. Celle-ci avait pour objectif d’évaluer la situation au Tchad.

Le président de la république Idriss Deby et par ailleurs, président du Comité de gestion de crise sanitaire (CGCS), demande à la coordination d’être plus efficace et opérationnelle, question de répondre aux attentes de la population. Faisant allusion à la crise sanitaire qui persiste, le numéro 1 tchadien recommande à la population de s’accommoder et d’apprendre à vivre avec la covid-19. Toutefois, Idriss Deby a insisté sur la mise à disposition rapide des matériels et équipements de protection au profit de la coordination national de riposte sanitaire ainsi que la formation du personnel médical.

Le chef de l’Etat a instruit l’évaluation du Programme national de développement (PND 2017-2021), qui arrive bientôt à terme. Il a aussi fait savoir que les échéances électorales avenir méritent d’être adaptées au contexte sanitaire imposé par la pandémie à coronavirus.

L’assise a permis aux participants d’aborder les points essentiels devant contribuer à freiner la propagation de la pandémie au Tchad. Le coordonnateur national de riposte sanitaire a fait un état des lieux de la surveillance de l’état de la pandémie. Il a présenté les forces et les faiblesses de la coordination dont il a la charge. Il est conscient des faiblesses qui méritent d’être corrigées et recadrées en vue des meilleurs résultats.