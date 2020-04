Tchad-Covid 19 : Idriss Déby accentue la lutte

Faciliter les opérations de transferts au bénéfice des importateurs des produits alimentaires et sanitaires en les exemptant des déclarations préalables et autres formalités chronophages ;

§ Exonérer des droits de douanes et taxes tous les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ;

§ Mettre en paiement dans les meilleurs délais, les dettes dues aux fournisseurs de l’Etat conformément au plan d’apurement de la dette intérieure adopté par le Gouvernement, pour un montant de 110 milliards FCFA par la mobilisation de l’épargne des banques tchadiennes, tel que déjà discuté et arrêté avec ces dernières.

§ Dans ce même élan, je demande aux responsables de nos différentes communes d’apporter leur soutien aux commerçants et aux tenanciers de boutiques et d’étals dans les marchés relevant de leur périmètre fiscal.

Tchadiennes, Tchadiens ;

La crise sanitaire qui se profile à l’horizon risque d’éprouver rudement notre système de santé pour lequel des dispositions sont prises en vue de son renforcement.

Ainsi, en plus des équipements médicaux dont les commandes sont lancées, j’ai décidé de procéder au recrutement immédiat de 1638 agents de santé dont les dossiers étaient en instance d’instruction à la Fonction Publique.

En outre, durant toute la période de crise, conformément au plan de contingence, des indemnités spéciales seront accordées au personnel soignant mobilisé dans la gestion de la crise.

Tout en nous préparant pour une riposte efficace contre cette pandémie, nous devons conjointement, mettre en œuvre des actions, des projets et programmes prioritaires ayant des effets positifs immédiats sur la relance de l’économie nationale, l’emploi des jeunes et le bien-être des couches vulnérables de manière durable.

Sans entrer dans les détails techniques, je voudrais noter que tous les projets et toutes les actions envisagés dans le cadre général des mesures de riposte sanitaire et d’accompagnement économique et social, induisent des charges importantes à hauteur de 943 milliards de F CFA, dont plus de 200 milliards sont immédiatement mobilisables dans le cadre de la restructuration du budget de l’État.

Tout en me félicitant des bonnes dispositions annoncées par nos partenaires, notamment les institutions multilatérales, qui ont toujours été à nos côtés, j’exhorte celles-ci à accélérer la concrétisation de leurs concours sans effet d’éviction et dans des délais compatibles avec l’urgence sanitaire, sociale, économique et budgétaire.

Bien plus, en communion avec mes Pairs, je forme le vœu d’une annulation pure et simple de ces dettes. Une telle initiative permettrait à nos Etats de réaliser des économies pour rebâtir et renforcer nos systèmes de santé et d’accroitre nos budgets sociaux au profit de nos populations.

Mes chers compatriotes,

Comme vous le savez, la position géographique particulière de notre pays nous a placés au cœur de plusieurs foyers d’instabilité et d’insécurité.

J’ai passé plus de deux semaines sur le terrain, aux côtés de nos Forces de Défense et de Sécurité qui luttent et nettoient la Province du Lac et ses alentours de toute présence des illuminés de BOKO HARAM.

Les premiers résultats sont là bien visibles, mais le travail n’est pas terminé car nos forces continuent de traquer les résidus de BOKO HARAM évanouis dans la nature des pays voisins.

Je peux vous assurer, chers compatriotes, que la foudre de la « Colère de BOHOMA » a emporté tous les aventuriers terroristes présents sur notre territoire. Notre province du Lac-Tchad est redevenue ce qu’elle devrait toujours être, c’est-à-dire une zone de paix, de sécurité et de production.

A cet égard, je saisis cette opportunité pour féliciter, au nom de toute la République, nos vaillantes et intrépides Forces de Défense et de Sécurité, qui, au prix de leur vie et de leur jeunesse, protègent le Tchad et les tchadiens, et bien au-delà, nos frontières, contre les actions criminelles des groupes terroristes. La Nation sera éternellement reconnaissante à tous nos martyrs.

À ce titre, je voudrais, au nom des militaires blessés ainsi qu’au nom des veufs et orphelins de nos martyrs, adresser mes vifs remerciements à toutes les personnes physiques et morales qui se sont manifestées pour leur apporter une assistance quels que soient sa nature ou son volume.

Mes chers compatriotes,

J’estime néanmoins que la manifestation de la reconnaissance de la Nation doit aller au delà de cette solidarité spontanée et ponctuelle. En d’autres termes, il est du devoir de la Communauté nationale de consentir les efforts nécessaires, afin de garantir des conditions de vie dignes aux victimes directes de la guerre contre le terrorisme en particulier.

C’est pourquoi, je voudrais expressément exhorter la Représentation Nationale à inscrire la problématique de la prise en charge publique des victimes de guerre parmi ses priorités législatives au cours de sa Session en cours.

Ceux de nos compatriotes qui consentent le sacrifice suprême pour la sécurité de leurs concitoyens et l’intégrité de la Nation méritent que celle-ci accorde une attention digne et constante à nos anges gardiens lorsqu’ils sont blessés ou à leurs ayant-droits lorsqu’ils ont malheureusement perdu la vie.

Mes chers compatriotes,

Comme vous pouvez le constater, nous faisons face à plusieurs fronts, les uns plus menaçants que les autres.

L’engagement à toute épreuve doit être notre règle d’or collective pour mieux relever les défis qui s’imposent à nous et à notre Nation.

À ce titre, j’encourage toutes les organisations de la société civile, les structures caritatives, les médias, les chefs traditionnels, les jeunes, les femmes, les partis politiques, les religieux, les agents de l’administration, à amplifier les actions de sensibilisation et de prévention, notamment en direction de notre monde rural. Le virus est parmi nous et il circule. Nous devons tout faire pour casser les chaines de transmission.

J’invite, une fois de plus, chacune et chacun de nous, à respecter, avec tout le sens patriotique, l’ensemble des mesures édictées en vue de conjurer la pandémie du coronavirus qui est un défi pour le monde entier.

Que Dieu bénisse notre beau pays.

Vive le Tchad.

Je vous remercie.