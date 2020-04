Tchad-Covid 19 : état d’urgence sanitaire décrété

Le président tchadien Idriss Déby Itno a décrété samedi l’état d’urgence sanitaire dans tout le pays qui a enregistré à ce jour 46 cas de COVID-19.

L’état d’urgence sanitaire est effectif pour une durée de 21 jours à compter de ce samedi. Il donne pouvoir aux ministres concernés de prendre toute mesure nécessaire empêchant la propagation de la pandémie.

Il s’agit notamment de restreindre ou d’interdire la circulation des personnes et de véhicules dans les lieux et aux horaires fixés par arrêté et de mettre en quarantaine les personnes infectées ou susceptibles de l’être.

Les ministres peuvent également fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissement accueillant le public à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité, ordonner la fermeture temporaire des lieux de réunions de toute nature, des salles de jeux et spectacle, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

Le décret donne par ailleurs aux ministres le pouvoir de prendre des mesures pouvant assurer la permanence des pharmacies de garde, d’ordonner les réquisitions de tout bien et service nécessaire à la lutte contre la pandémie ainsi que de faire appel à toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services.

Le décret prévoit également des sanctions allant jusqu’à un emprisonnement d’un à trois mois en cas de violation de ces mesures.

Le Tchad a détecté son premier cas du COVID-19 le 19 mars, et des mesures de distanciation sociale ont été très vite mises en place par les autorités. A ce jour, le pays totalise 46 cas, 15 patients ayant été guéris et aucun décès à déplorer.