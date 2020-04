Tchad-Covid 19 : 33 cas confirmés, 08 guéris et aucun décès enregistré

Le ministre de la Santé publique a fait ce dimanche le point précis sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Tchad depuis son apparition le 19 mars 2020.

Le Tchad compte 33 cas confirmés de coronavirus Covid-19 dont 08 guéris et aucun décès enregistré. 24 malades sont actuellement hospitalisés à l’Hôpital Provincial de Farcha et un malade est hospitalisé à Abéché. Tous les cas sont liés aux cas importés sauf un cas dont les investigations sont en cours pour établir le lien épidémiologique.

A ce jour, 3544 personnes ont été mises en quarantaine dont des étudiants venus des pays touchés et répartis dans 12 provinces (Lac Tchad, Logone Oriental, Logone Occindental, les deux Moyo-Kebbi, le Ouaddai, le Wadi-fira, le Salamat, N’djamena, le Batha, le Moyen-Chari et le Kanem). Au total 2070 personnes sont sorties de la quarantaine après un suivi de 14 jours et 1.474 personnes suivies en quarantaine actuellement.

La chaine de transmission des 8 premiers cas est totalement rompue car tous les contacts liés à ces cas sont sortis de leur quarantaine après un suivi médical de 14 jours. Pour les autres la majorité de leur contact presque fini leur quarantaine. Pour le cas d’Abéché, 227 personnes contact directs et indirects ont fini leur quarantaine et il reste 33 contacts qui sont suivis (80% de la chaine est presque rompue).

La situation de cette pandémie au niveau mondial en date du 19 avril 2020 est de 2.343. 293 cas confirmés dont 602.793 guéris et 161.330 décès (soit un taux de létalité de 6,88%).

Le premier cas de Covid-19 en Afrique est apparu en février 2020 en Égypte. Et actuellement ce sont en tout 52 pays africains sur 54 qui sont touchés par cette épidémie. L’Afrique a enregistré à la date du 19 avril 2020 en tout 21.080 cas confirmés dont plus 5.116 guéris et 1.078 décès (soit une létalité de 4,93%).