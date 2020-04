Tchad-Covid 19 : 250 personnes en observation médicale

Le 3 avril, le ministère de la Santé publique en collaboration avec l’Organisation mondiale pour la Santé a rendu public le rapport de la situation épidémiologique COVID-19 au Tchad.

Ce rapport présente les chiffres clés, les dispositifs de suivi et de prise en charge des suspects et des malades, ainsi que les difficultés rencontrées par les équipes sur le terrain. 250 personnes en contact avec les personnes testées positives en observation médicales, 9 personnes contaminées, 1 guérie et 1 évacuée en France. C’est l’essentiel de la situation épidémiologique au Tchad depuis le 19 mars, date de la découverte du premier cas de contamination au Covid-19. Le rapport de la situation épidémiologique Covid-19 au Tchad informe que depuis le premier cas, 78 personnes ont été testées. Ce qui a permis la détection des 9 cas annoncés officiellement. Dans la soirée du 03 avril, 4 autres cas suspects étaient en cours de prélèvement. Ce qui devrait porter à 82, le nombre de personnes testées au Covid-19 au Tchad.

Des besoins en ressources humaines et matérielles.

Parmi les points noirs soulevés par ce rapport, le Tchad ne dispose jusqu’à ce jour que 2 laborantins formés à la détection du Covid-19. Mais il n’y a pas que les laborantins qualifiés qui manquent actuellement. Les équipes d’investigations, de suivi des contacts ou de prise en charge de cas suspects sont toutes en sous-effectifs. C’est pour quoi, le rapport appelle au renforcement des différentes équipes sur le terrain. Il exige par ailleurs un « Approvisionnement des équipements et matériels de soins cliniques (respirateur, matériel pour oxygénothérapie, médicaments) pour équiper l’hôpital de Farcha afin de rendre fonctionnelle l’unité de réanimation ». Il ressort enfin de ce rapport que l’hôpital de Farcha est à ce jour la seule structure sanitaire dotée des moyens pour la prise en charge des patients Covid-19.