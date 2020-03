Tchad – COVID-19 : 2 nouveaux cas infectés

Le gouvernement tchadien confirme avoir détecté deux nouveaux cas positifs au coronavirus ce jeudi 26 mars 2020.

Il s’agit d’un tchadien âgé de 48 ans et d’un camerounais de 55 ans passagers du vol Ethiopian AirLines du 17 mars 2020 en provenance respectivement de Dubai et de Bruxelles via Addis-Abeba. Le camerounais lors du voyage était le voisin de siège du ressortissant indien, lui aussi déclaré positif au test du Covid-19.

Les patients ont été aussitôt pris en charge par l’équipe médicale de l’Hôpital de Farcha. Leur état clinique est stable. Les personnes qui étaient en contact avec ces derniers ont été identifiées et confinées pour un suivi médical. En ce jour, la république du Tchad compte désormais 5 cas positifs au coronavirus.

Le Gouvernement se veut rassurant et demande aux tchadiens de respecter de toutes les mesures prises notamment le respect des règles d’hygiène et d’assainissement.