Tchad-coronavirus: l’union européenne accorde 8,5 milliards XAF

La délégation de l’Union européenne au Tchad a annoncé ce 1er juin l’abondement du budget national du Tchad d’un montant de 8 527 441 000 FCFA pour faire face à la crise sanitaire

Le don intervient dans le cadre du programme d’appui budgétaire ACET-3 au titre de l’année 2020. Il vise à soutenir les reformes dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé publique, de la gestion des finances publiques et contribuera à la réponse macroéconomique aux effets de la crise de la covid-19 dans le pays. Ce décaissement est la première tranche des trois qui se feront d’ici fin 2020.

Les prochains décaissements seront possibles si seulement le Tchad demeure sur la bonne voie en termes de stabilité macroéconomique. Les critères d’évaluation lors des dialogues réguliers seront entre autres, la politique publique et sociale, la gestion des finances publiques et de transparence budgétaire.

Notons que ce premier décaissement aurait dû intervenir plus tard dans l’année mais a été avancé d’un commun accord entre le Tchad et l’UE, pour répondre le plus rapidement possible à la crise aiguë qui touche le pays.