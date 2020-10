Tchad-coronavirus : le gouverneur du Moyen-Chari rappelle à l’ordre

Hier mardi 20 octobre 2020, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djibert Younous a fait le point de la situation épidémiologique du coronavirus de sa circonscription administrative

Le numéro 1 du Moyen-Chari, regrette que l’irresponsabilité des citoyens ait fait maintenir le Moyen-Chari sur la liste des provinces dont le couvre-feu va de 19heures à 5 heures du matin. Il invite de nouveau la population au respect ces mesures barrières. « Vous voyez la gravité des choses », s’est-il exclamé. Il fait savoir qu’il a fermé les établissements scolaires dans le département de Maro pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus dans cette petite ville.

Le gouverneur informe que 887 tests ont été réalisés dans la circonscription dont il a la charge depuis le début de la pandémie. 125 cas ont été confirmés positifs au covid-19, 53 femmes et 74 hommes. 71 malades ont recouvré la santé et 43 autres sont sous traitement, éclaire Djibert Younous. Il précise que 21 cas sont pris en charge à Sarh, 1 à Kyabé et 19 à Maro.

C’est le phénomène de regroupement qui est à l’ origine de la propagation du virus dans la province du Moyen-Chari, regrette le gouverneur.