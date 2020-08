Tchad-coronavirus : le CGCS déconseille les voyages vers l’Europe

Le Comité de gestion de la crise sanitaire (CGCS) au cours de sa traditionnelle réunion le 26 août dernier a opté pour l’option pédagogique. Il a été décidé du retrait de l’armée dans les opérations de contrôle et l’invitation des leaders religieux à faire appliquer les mesures

La réunion a été présidée par le ministre de la sécurité publique et de l’immigration, Mahamat Tahir Orozi. Le comité a passé en revue la situation ayant fait 27 nouveaux cas de Covid-19 dans le foyer du Logone occidental. Il s’est également intéressé à la situation épidémiologique dans la ville de N’Djamena.

Le CGCS regrette le non application du port de masque et le respect des mesures barrières dans les agences de voyages et dans certains lieux de commerce. Il déplore également la réouverture des bars et la prise d’assaut des places mortuaires par les populations. Tout en rappelant que la mesure sur la réouverture des bars, boites de nuit et certains commerces n’a pas encore été levée. Il invite chaque tchadien au respect individuel des mesures prises, pour la protection de tous.

Le CGCS exhorte les ministères compétents en liaison avec les autorités religieuses et les responsables des agences de voyages à faire observer toutes les mesures barrières dans le pays en imposant aux réfracteurs des sanctions prévues.

Le coordonnateur de riposte sanitaire, Pr Choua Ouchemi invite les tchadiens à éviter les voyages vers l’Europe et les zones à risques. Sauf en cas d’extrême nécessité. Il précise que la lutte contre le coronavirus passe par le respect des mesures barrières et la limitation des déplacements non-essentiels à l’intérieur tout comme à l’extérieur du Tchad.