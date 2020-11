Tchad-coronavirus : l’armée fait un don de masques aux ministères de l’éducation

Dans le processus de lutte contre le coronavirus, l’armée a fait un de plus de 3 millions de masques de protection grand public aux élèves et étudiants du Tchad ce mercredi 4 novembre 2020

Le don a été remis par Mahamat Abali Salah, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale à ses collègues de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur. Les masques ont été confectionnés par les militaires. Le donateur a indiqué que ces matériels de protection permettront aux élèves et étudiants de suivre les cours en cette période de crise sanitaire imposée par la pandémie de coronavirus.

Mahamat Abali Salah a laissé entendre que : « l’armée nationale est aussi aux côtés des élèves et étudiants », en plus de sa mission de défense et de sécurité des populations. Le ministre en charge de La défense a ajouté que la manufacture est en train de fabriquer une quantité importante de masques grand public qui seront distribués aux populations.

Il promet distribuer plus de 10 millions de masques pour éviter la propagation du virus dans les établissements scolaires et universitaires dans le pays.