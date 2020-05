Tchad-coronavirus : 140 agents de santé se recyclent

La Croix rouge du Tchad (CRT) et celle de France forme 140 agents de santé sur le renforcement de capacité des équipes de surveillance et prise en charge des cas du coronavirus

Dans le cadre de la prévention de la pandémie à coronavirus, 140 agents sont entrain d’être recyclés depuis le 27 mai à la maison de la femme de N’Djaména. La formation est financée à hauteur de 300 millions de Fcfa par la Croix rouge française. Les bénéficiaires de cet apprentissage se forment pour barrer la route à la covid-19 dans les zones urbaines. La formation est orientée vers la sensibilisation aux bonnes pratiques pour la prévention de la maladie, le renforcement des structures sanitaires et l’appui à la surveillance à base communautaire

Le vice-président de la Croix rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi explique que pendant cette formation, l’accent sera mis sur la communication des risques et engagements communautaires à travers la diffusion des messages et le dialogue avec la communauté. Une dotation en équipements de protection, des kits d’hygiène, des matériels de protection et un appui à la prise en charge alimentaires des malades accompagnants et soignants des hôpitaux se fera.

Ce sera aussi l’occasion de discuter de la problématique des cas modérés de la maladie à coronavirus et d’appréhender les meilleurs chemins de surveillance qui seront transmis afin de remonter au niveau central.