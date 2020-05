Tchad-Coronavirus : 100 ménages reçoivent des kits alimentaires

L’opération de distribution a débuté jeudi 21 mai, à la léproserie N’Djaména. Les premiers bénéficiaires sont les populations de la commune du 7e arrondissement.

Les kits sont composés des sacs de haricot, du riz, de l’huile de raffinée et du sucre. L’opération de distribution a officiellement été lancée par la ministre de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Djalal Arjoun Khalil. Ils sont plus d’une centaine, ces personnes défavorisées, qui ont été recensés pour recevoir ces denrées alimentaires. Environ cent mille ménages ciblés à N’Djaména recevront les kits.

Quant aux démunis des autres provinces, la ministre explique que les dispositions seront prises avec les autorités provinciales pour les mêmes opérations. L’initiative, précise Djalal Arjoun Khalil : « consistera à souligner un temps soit peu, les souffrances des populations vulnérables sur le territoire national ».

Le choix du site de lépreux n’est pas anodin selon la ministre, ces bénéficiaires font partie de la catégorie des personnes dont la santé est précaire.